Mercer County High School fourth-quarter honor roll

Mercer County High School
Grade Level: 9
Faculty List: 3.76-4.25
Benson, Keeghan Jessa
Blaser, Daylen William
Breeden, Kale Matthew
Coulter, Mason Dean
Dellitt, Johna Wynter
Dillavou, Isabella Marie
Dillavou, Olivia Lynn
Dixon, Koleigh Jo
Elliott, Emilea June
Fitchner, Aurora Lynn
Fowler, Claire Louise
Geisinger, Kayla Renee
Hays, Ella Marie
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Ruggles, Payton Marie
Salmon, Bodie Charles
Sedam, Payton Thomas
Vos, Gracie Ann
Zenk, Alexia Denise
Grade Level: 9
Honor Roll: 3.0-3.75
Boelens, Carson Wrigley
Boruff, Natalie Mae
Coppola, Dakota Michael
Cuellar, Olivia K
Dunham, Reed William
Fisher, Brenna Grace
Gray, Macy Jo
Hanson, Claire Anne
Hendricksen, Jasmine Marie
Hildestad, Tanner Joseph
Hoftender, Zachary Kenneth
Huston, Zander James
King, Ella Grace
King, Wylie Lewis
Lane, Carter Leroy
Latko, Jennavee Fraye
Marr, Dylan Martin
Meeker, Isabelle Anne
Mills, Dane Christopher
Nickerson, Mason Lee
Nipper, Breann Elaine
Pearson, Cassandra Lynn
Showalter, Magnolia Francis Gita
Simpkins, Zachery Allen
Thomson, Grayson Louis
Wessels, Ryan Matthew
Willits, Makayla Jean
Mercer County High School
Grade Level: 10
Faculty List: 3.76-4.25
Balmer, Darby Lynn
Collison, Lucas Benjamin
Colon, Isabel Emrica
Davis, Paige Diane
Dunn, Mikayla Layne
Gillespie, Grace Catherine
Gray, Kaylee Ann Marie
Hofmann, Madeline Joy
King, Riley Jo
Lamkin, Sydney Marie
Long, Jevan Alan
Marston, Autumn Rylie
Marston, Brylee Ruth Lynne
McKay, Savannah Nicole
McPeek, Gabriella Lynn
Mellgren, Colin Ellsworth
Monson, Ethan Hunter
Morrison, Samantha Ann
Partain Cooper, Sarah Robin
Retherford, Jacob Michael
Santiago, Sophia Grace
Schreurs, Hallie Marie
Sproston, Emerson Kate
Willits, Joshua Ian
Grade Level: 10
Honor Roll: 3.0-3.75
Arnold, Ezekiel Dale
Becker, Lexi Rae
Coppola, Payton Michael Thomas
Cox, Colby Charles
Flowers, Grace Lynn Gail
Fredrickson, William Blake
Gerber, Karlee Linn
Hammill, Addilyne Lee
Hardin, Keegan Edward
Hillman, Magge Kay
Hofmann, Jude Thomas
Kernan, Trevor Lee
Marshall, Davan James
Martinez, Nieko Nathaniel
McCoy, Kylie AnMarie
Minteer IV, Lewis Evans
Morrow, Megan Lynn
Ortberg, Kassandra Elizabeth
Pollock, Carlos William
Scott, Patricia Kaye
Sedam, Tanner Ryan
Simpson, Dominic Van
Sturgill, Corbin David
Swift, Kaytlynn Florene
Wagner, Caleb Scott
Woodbury, Xavier Allen
Yates, Kyle Andrew
Mercer County High School
Grade Level: 11
Faculty List: 3.76-4.25
Arias, Leila Umare
Biddle, Shelton Scott
Bigham, Emi Christine
Coulter, Derek Wayne
Duncan, Cael William
Engle, Blaine Jeffery
Frieden, Madison Michale
Graves, Arianna Marie
Gray, Megan Danielle
Headley, Tristan Clair
Heath, Morgan Danielle
Johnson, Cody Patrick
Kelly, Jackson James
King, Kellan Davis
Long, Jackson Paul
Miller, Angelina Marie
Mueller, Eden Christine
Olson, Chase Aden
Smith, Larry Hunter Lee "Hunter"
Sproston, Dylan Reese
Taylor, Tatum Lynn
Ward, Amelia Jean
Whitenack, Cora Ann
Wilkerson, Blair Reid
Zheng, Chloe
Grade Level: 11
Honor Roll: 3.0-3.75
Arnold, Lucas Alfred
Brown, Cassandra Shawn
Eagle, Mason Douglas
Foster, Samantha Jo
Frieden, Anna Kathryn
Heinrichs, Brecken Joseph
Hoftender, Aubree Ann
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Lucas, Matthew Paul
Maas, Kassandra Nicole "Kassie"
Malcom, Kamie Marie
Marr, Rylan Marcus
Mazzocco, Dillon Jake
Monson, Caidel Dawn
Norton, Drew Aaron
Paton, Gavin Dominick
Relander, Owen Junior
Rodriguez, Nathaniel Innocente
Ruh, Jenna Marie Joy
Showalter, Miles Henry Django
Smith, Emily Renea
Strause, Reese Michael
Stump, Hunter Lee
Thomas, Connor Adam John
Thurston, Mackenzie Ann
Townsend, Paige Roylynn
Valles Montes, Natalia
Wadden, Alexander Curtis
Warren, Jesse Lee
Weeks, Hunter Ray
Zenk, Landon James
Mercer County High School
Grade Level: 12
Faculty List: 3.76-4.25
Adolphson, Claire Lynn
Bowns, Emily Pearl
Breeden, Elaina Lynn
Brown, Emily Joann
Coulter, Ayla Lea
Cox, Kiersten Marie
DeSpain, Emily Nichole
Fisher, Gracie Lynn
Geisinger, Karissa Lin
Gray, Rebecca Lynn
Hardin, Bailey Lynn Marie
Holmes, Carson Patrick
Holtschlag, Robert Anthony
Hucke, Olivia Zhan
Icenogle, Dalton James
Johnson, Charles Andrew
Lee, Kelvano Nazareno Danatello
Matlick, Makala Joanne
McKnight, Monica Mary
Miller, Tessa Grace
Morby, Bradly Jay
Noble, Andrea Dawn
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Rillie, Ryan James
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Smet, Shaylee Jo
Smock, Ellie Rachel
Stockham, Cydnee Marie Cook
Willits, Zalie Jo
Grade Level: 12
Honor Roll: 3.0-3.75
Bewley, Margaret Elizabeth
Bigham, Isaak Lee
Brockert, Erica May Ann
Clawson, Carson Richard
Coulter, Trenton Lee
Douglas, Sienna Rose
Foster, Baylee Elizabeth
Frieden, Kylee Mae
Gibson, Savannah Marie
Glidden, Ethan Lee
Hamilton, McKayla Mackenzie
Headley, Jonathan Lowell
Hook, Iliawna Mya Lynn
Lee, Erik Richard
Lopez, Jesus Ramon
Martinez, Damian James
Maynard, Warren Phillip Paul
McCaw, Kali Summer
Murphy, Owen Patrick
Newswander, Brooklyn Renee
Nipper, Justin Lee
Olson, Daniel Howard
Retherford, Makenzie Elizabeth
Stirn, Sydney Irene
Swartout, Bailey Ryan
Wagner, Kathryn Diane
Weese, Vincent Sean