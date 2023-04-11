Grade Level: 9
Faculty List: 3.76-4.25
Baldwin, John Isaac
Biddle, Kinsey Jade
Brown, Holly Kay
Burns, Elijah Lee
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Grade Level: 10
Faculty List: 3.76-4.25
Benson, Keeghan Jessa
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Coulter, Mason Dean
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Dillavou, Isabella Marie
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Dixon, Koleigh Jo
Elliott, Emilea June
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Faculty List: 3.76-4.25
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Faculty List: 3.76-4.25
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