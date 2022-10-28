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Mercer County Jr. High School first-quarter honor roll

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Principal Honor Roll

6th Grade

Keatyn Adolphson

Landon McPeek

Principal Honor Roll

7th Grade

Addison Bigham

Kallie Bigham

Leah Collison

Parker Dixon

Kellan Hardin

Sarah Hofmann

Bree Johnson

Lexie McKay

Emalyn Millar

John Reed

Bobbi Roberts

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Lily Wieskamp

Principal Honor Roll

8th Grade

Jaxon Adamson

Jorgi Arnold

Ella Bull

Tyce Litwiler

Brylee Mills

Devin Peters

Colby Sturgill

High Honors

6th Grade

Rylee Frick

Lacey Frieden

Silas Hays

Skylar Headley

Kylie Kenney

Addison Tharp

High Honors

7th Grade

Van Balmer

Gavin Bowers

Harper Bysinger

Tanner Hessman

Ev Hofmann

Baizleigh Huston

Cypress King

Paxton Livermore

Liam Murphy

Noah Nelson

Kenzie Olson

Braydan Smith

Greenly Wurster-Azelron

High Honors

8th Grade

Ashley Applebee

Brooklyn Bogart

Tobey Finley

Jonah Hays

Brady Heinrichs

Emily Hessman

Caden Leng

Jayla Long

Emily McEvoy

Brady McPeek

Tamryn Parker

Keyan Parkinson

Caleb Quam

Aubrey Salmon

Jordan Wagner

Faith Wool

Honor Roll

5th Grade

Kali Beam

Honor Roll

6th Grade

Hope Avalos

Morgan Bieri

Braxten Blaser

Elijah Boswell

Xiomara Bowns

Donovan Brown

Hailey Coberley

Maddison Epperson

Sophie Escajeda

Jady Ewing

Haddie Fearman

Brendan Geisinger

Arabella Hainline

Dayton Hardin

Spencer Hockenberry

Ella Hodges

Garrett Holmes

Jace Keto

Kathryn Kettler

Cameron Knapp

Clay Koester

Colton Lafever

Lexa Lane

Annika Latko

Grace Litwiler

Zade Long

Korbin McKay

Grady Mitchell

Max Monson

Boston Morford

Jovie Rush

Madilyn Sandlin

Jaxson Schrock

Hannah Sell

Aysha Sloan

Chloe Spiker

Bowen Swartout

Ava Zeitler

Honor Roll

7th Grade

Eliott Adamson

Helen Baldwin

Jett Bennett

Kaydence Benson

Brendan Bernas

Halle Bernhart

Benjamin Bieri

Kane Bigham

Baylie Bogart

Clara Braucht

Garrett Boruff

Gavin Braucht

Jacob Brokaw

Kyra Cardine

Natalia Castaneda

Katherine Coberley

Seth Dale

Tanner Dale

Lillian Dodge

Kohen Finch

Isabella Foster

Sullivan Frieden

Isabel Gunsallus

Jema Hajostek

Honor Hedger

Brenna Heinrichs

Liam Hodges

AnnaMae Linder

Reese Marlow

Baylie Masters

Mazee Minteer

Guy Mueller

Kathryn Norton

Exzequiel Ocampo

Trentin Odeen

Logan Puckett

Patrick Roark

Annabelle Rumburg

Alyvia Shearer

Noah Sproston

Abbigail Stahl

Gabrielle Vipond

Kelsie Weeks

Kylie Weeks

Bennett Weese

Shadia Williams

Jewlious Wisely

Carlos Zheng

Honor Roll

8th Grade

Amelia Baker

Nathan Bishop

Abby Blaser

Kyla Blaser

Kaylee Dale

Kylee Duncan

Landon Fullerton

Ariana Glidden

Keairra Grammar

Keion Gress

Rebecca Hainline

Noah Hammill

Cleo Hanson

Dawson Hardin

Sophia Hodges

Brady Holmes

Laney Johnson

Peyton Knapp

Frank Leon

Olivia Link

Anna McGraw

Hailey McRae

Kenzi Meece

Connor Meehan

Alyssa Mendoza

Alayna Mitchell

Izayah Mitchell

Tessa Morrison

Grady Norton

Jemma Ott

Isabelle Puckett

Isabella Scardino

Logan Schreurs

Brylee Smet

Payton Thirtyacre

Miles Ward

Sammie Watkins

Lana Weeks

Addison Weese

Jack Weese

Karissa Whitmire

Kylee Wiggins

Tatum Wilkerson

Edward Woeckener

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