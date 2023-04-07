Principal Honor Roll
6th Grade
Keatyn Adolphson
Landon McPeek
7th Grade
Addison Bigham
Baylie Bogart
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7th Grade
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Garrett Boruff
Jacob Brokaw
Isabelle Butler
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Tiva Davis
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Tanner Hessman
Honor Hedger
Liam Hodges
Baizleigh Huston
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8th Grade
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