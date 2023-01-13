Mercer County Junior High School second-quarter honor roll

Principal Honor Roll
6th Grade
Keatyn Adolphson
Silas Hays
Landon McPeek
7th Grade
Van Balmer
Addison Bigham
Kallie Bigham
Harper Bysinger
Leah Collison
Parker Dixon
Jema Hajostek
Kellan Hardin
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High Honors
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Addison Tharp
7th Grade
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Garrett Boruff
Gavin Bowers
Lillian Dodge
Kohen Finch
Baizleigh Huston
Cypress King
AnnaMae Linder
Baylie Masters
Guy Mueller
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Carlos Zheng
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Honor Roll
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Chloe Spiker
Ava Zeitler
Honor Roll
7th Grade
Jett Bennett
Kaydence Benson
Brendan Bernas
Halle Bernhart
Benjamin Bieri
Kane Bigham
Baylie Bogart
Gavin Braucht
Jacob Brokaw
Kyra Cardine
Tanner Dale
Isabella Foster
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Sullivan Frieden
Brenna Heinrichs
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Honor Roll
8th Grade
Ashley Applebee
Amelia Baker
Nathan Bishop
Abby Blaser
Brooklyn Bogart
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August DeFrieze
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Landon Fullerton
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