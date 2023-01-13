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Mercer County Junior High School second-quarter honor roll

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Principal Honor Roll

6th Grade

Keatyn Adolphson

Silas Hays

Landon McPeek

7th Grade

Van Balmer

Addison Bigham

Kallie Bigham

Harper Bysinger

Leah Collison

Parker Dixon

Jema Hajostek

Kellan Hardin

Ev Hofmann

Sarah Hofmann

Bree Johnson

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Lexie McKay

Emalyn Millar

Patrick Roark

Bobbi Jo Roberts

Braydan Smith

Teagan Taylor

Lily Wieskamp

8th Grade

Jaxon Adamson

Faith Wool

High Honors

6th Grade

Rylee Frick

Ella Hodges

Jovie Rush

Hannah Sell

Aysha Sloan

Addison Tharp

7th Grade

Eliott Adamson

Helen Baldwin

Garrett Boruff

Gavin Bowers

Lillian Dodge

Kohen Finch

Baizleigh Huston

Cypress King

AnnaMae Linder

Baylie Masters

Guy Mueller

Liam Murphy

Kathryne Norton

John Robert Reed

Noah Sproston

Carlos Zheng

8th Grade

Jorgi Arnold

Ella Bull

Jonah Hays

Emily Hessman

Tyce Litwiler

Jayla Long

Emily McEvoy

Brylee Mills

Tamryn Parker

Devin Peters

Honor Roll

5th Grade

Kali Beam

6th Grade

Morgan Bieri

Braxten Blaser

Xiomara Bowns

Donovan Brown

Hailey Coberley

Riley Dale

Maddison Epperson

Sophie Escajeda

Jady Ewing

Haddie Fearman

Lacey Frieden

Brendan Geisinger

Arabella Hainline

Dayton Hardin

Skylar Headley

Spencer Hockenberry

Kylie Kenney

Jace Keto

Kathryn Kettler

Cameron Knapp

Clay Koester

Lexa Lane

Annika Latko

Grace Litwiler

Zade Long

Korbin McKay

Max Monson

Boston Morford

Noah Nipper

Koltin Odeen

Madilyn Sandlin

Jaxson Schrock

Ashlynn Shafer

Chloe Spiker

Ava Zeitler

Honor Roll

7th Grade

Jett Bennett

Kaydence Benson

Brendan Bernas

Halle Bernhart

Benjamin Bieri

Kane Bigham

Baylie Bogart

Gavin Braucht

Jacob Brokaw

Kyra Cardine

Tanner Dale

Isabella Foster

Josie Frieden

Sullivan Frieden

Brenna Heinrichs

Tanner Hessman

Liam Hodges

Paxton Livemore

Reese Marlow

Tenlee Marston

Noah Nelson

Exzequiel Ocampo

Trentin Odeen

Kenzie Olson

Logan Puckett

Annabelle Rumburg

AaLiana Segarra

Alyvia Shearer

Zabrina Smith

Abbigail Stahl

Gabrielle Vipond

Kelsie Weeks

Kylie Weeks

Bennett Weese

Shadia Williams

Jewlious Wisely

Greenly Wurster-Azelton

Honor Roll

8th Grade

Ashley Applebee

Amelia Baker

Nathan Bishop

Abby Blaser

Brooklyn Bogart

Kaylee Dale

August DeFrieze

Kylee Duncan

Tobey Finley

Blazyn Ford

Landon Fullerton

Ariana Glidden

Noah Hammill

Brady Heinrichs

Sophia Hodges

Laney Johnson

Peyton Knapp

Caden Leng

Ray Leon

Olivia Link

Nathan Matlick

Brady McPeek

Hailey McRae

Alayna Mitchell

Izayah Mitchell

Tessa Morrison

Grady Norton

Jemma Ott

Keyan Parkinson

Isabella Parlier

Isabelle Puckett

Caleb Quam

Aubrey Salmon

Logan Schreurs

Brylee Smet

Colby Sturgill

Payton Thirtyacre

Jordan Wagner

Lana Weeks

Jack Weese

Urijah Whitfield

Karissa Whitmire

Kylee Wiggins

Tatum Wilkerson

Edward Woeckener

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