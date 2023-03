The Western Illinois University announced the schedule for the 61st-annual Technology Exposition 2023.

Hosted by WIU's school of engineering and technology (SET), participants will get to explore different degree programs and careers in a variety of fields, including: engineering, construction management, engineering technology and instructional design. Students who attend will also experience interactive campus tours and participate in educational group activities.

Each 2023 expo will run from 10:00 a.m. to 1:00 p.m., on the following dates:

Friday, March 31: Macomb campus (1 University Circle, Macomb, Ill.)

Macomb campus (1 University Circle, Macomb, Ill.) Friday, April 14: Quad-Cities campus (3300 River Drive, Moline, Ill.)

Quad-Cities campus (3300 River Drive, Moline, Ill.) Friday, April 21: Macomb campus

Registration is required for attendance and lunch will be provided to all participants.

To register, visit wiuengineering.info.

For more information on the 2023 expos, contact the SET at engr-tech@wiu.edu.

