Hampton School proudly announces its Fourth Quarter Honor Roll and Honorable Mention for Junior High.
Honor Roll
Grade 8 - Zach Dieterich, Brianna Dobley, J D Gonzalez, Justin Guldenpfennig, Emmalina Kallal, Addison Mink, Isabella Mohr, Liliana Munoz, Lily Nelson, Katelyn Olson, Adyn Rangel, Will Risius, Ryne Schroeder, Ava Seynaeve, Parker Smice, Caden Spiker, Lyra West-Jones and Emery Zwicker.
Grade 7 – Haylie Bettis, Jillian Bornhoeft, Rhiannon Escontrias, Caleb Gray, Jackson Hamilton, Finley Hirst, Matilda Lawrence, Rylee McCannon, Camden Rummery, Aaliyah Singleton, Camryn Spiker, Gavin Streitmatter, Dylan Thompson and Elliana Wood.
Grade 6 – Alonzo Bautista, Addison Cruse, Eli DeCock, Elijah Fluegel, Ryan Niemi, Kyler Overton, Stella Perez, Emma Smith, Madison Taylor and Alexia Wood.
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Honorable Mention
Grade 8 - Khloe Lumbard-Hon, Sophie McGeehon and Colin Warnock.
Grade 7 – Kiera Fields-Helm, Ayden Garcia and Zoe Jones.
Grade 6 - Kiyah Franklin, Bailey McCannon, Adriana Munoz and Nico Ramos.