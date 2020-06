Iowa primary election results for Scott County

SUMMARY REPORT UNOFFICIAL RESULTS Run Date:06/02/20 All Precincts Reporting RUN TIME:10:15 PM STATISTICS VOTES PERCENT PRECINCTS COUNTED (OF 63) . . . . . 63 100.00 REGISTERED VOTERS - TOTAL . . . . . 127,763 BALLOTS CAST - TOTAL. . . . . . . 24,259 BALLOTS CAST - Democratic Party . . . 14,703 60.61 BALLOTS CAST - Republican Party . . . 9,556 39.39 BALLOTS CAST - NONPARTISAN. . . . . 0 BALLOTS CAST - BLANK. . . . . . . 29 .12 VOTER TURNOUT - TOTAL . . . . . . 18.99 VOTER TURNOUT - BLANK . . . . . . .02 ********** (Democratic Party) ********** United States Senator (VOTE FOR) 1 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Theresa Greenfield . . . . . . . 8,084 55.97 Michael Franken . . . . . . . . 2,681 18.56 Kimberly Graham . . . . . . . . 2,102 14.55 Eddie J. Mauro. . . . . . . . . 1,342 9.29 Cal Woods . . . . . . . . . . 215 1.49 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 20 .14 Total . . . . . . . . . 14,444 United States Rep District 2 (VOTE FOR) 1 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Rita R. Hart . . . . . . . . . 13,921 99.68 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 44 .32 Total . . . . . . . . . 13,965 State Senator District 46 (VOTE FOR) 1 (WITH 13 OF 13 PRECINCTS COUNTED) Chris Brase. . . . . . . . . . 2,178 99.36 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 14 .64 Total . . . . . . . . . 2,192 State Representative District 89 (VOTE FOR) 1 (WITH 10 OF 10 PRECINCTS COUNTED) Monica Kurth . . . . . . . . . 2,592 99.81 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 5 .19 Total . . . . . . . . . 2,597 State Representative District 90 (VOTE FOR) 1 (WITH 10 OF 10 PRECINCTS COUNTED) Cindy Winckler. . . . . . . . . 1,946 99.59 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 8 .41 Total . . . . . . . . . 1,954 State Representative District 92 (VOTE FOR) 1 (WITH 13 OF 13 PRECINCTS COUNTED) Jennifer Kakert . . . . . . . . 2,145 99.67 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 7 .33 Total . . . . . . . . . 2,152 State Representative District 93 (VOTE FOR) 1 (WITH 10 OF 10 PRECINCTS COUNTED) Phyllis Thede . . . . . . . . . 3,125 99.62 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 12 .38 Total . . . . . . . . . 3,137 State Representative District 94 (VOTE FOR) 1 (WITH 12 OF 12 PRECINCTS COUNTED) Marie Gleason . . . . . . . . . 3,077 99.64 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 .36 Total . . . . . . . . . 3,088 State Representative District 97 (VOTE FOR) 1 (WITH 8 OF 8 PRECINCTS COUNTED) Ryan Zeskey. . . . . . . . . . 930 100.00 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 0 Total . . . . . . . . . 930 County Board of Supervisors (VOTE FOR) 2 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Jazmin Newton . . . . . . . . . 11,846 51.34 Rogers Kirk Jr. . . . . . . . . 11,121 48.20 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 107 .46 Total . . . . . . . . . 23,074 County Auditor (VOTE FOR) 1 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Roxanna Moritz. . . . . . . . . 13,900 99.73 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 38 .27 Total . . . . . . . . . 13,938 County Sheriff (VOTE FOR) 1 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Pete Bawden. . . . . . . . . . 13,374 99.32 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 91 .68 Total . . . . . . . . . 13,465 ********** (Republican Party) ********** United States Senator (VOTE FOR) 1 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Joni Ernst . . . . . . . . . . 9,082 98.87 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 104 1.13 Total . . . . . . . . . 9,186 United States Rep District 2 (VOTE FOR) 1 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Bobby Schilling . . . . . . . . 4,743 53.08 Mariannette Miller-Meeks . . . . . 3,321 37.16 Tim Borchardt . . . . . . . . . 318 3.56 Steven Everly . . . . . . . . . 300 3.36 Rick Phillips . . . . . . . . . 231 2.59 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 23 .26 Total . . . . . . . . . 8,936 State Senator District 46 (VOTE FOR) 1 (WITH 13 OF 13 PRECINCTS COUNTED) Mark S. Lofgren . . . . . . . . 1,780 99.39 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 .61 Total . . . . . . . . . 1,791 State Representative District 89 (VOTE FOR) 1 (WITH 10 OF 10 PRECINCTS COUNTED) Sean Hanley. . . . . . . . . . 1,206 99.18 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 10 .82 Total . . . . . . . . . 1,216 State Representative District 90 (VOTE FOR) 1 (WITH 10 OF 10 PRECINCTS COUNTED) WRITE-IN. . . . . . . . . . . 52 100.00 Total . . . . . . . . . 52 State Representative District 92 (VOTE FOR) 1 (WITH 13 OF 13 PRECINCTS COUNTED) Ross C. Paustian . . . . . . . . 1,777 99.27 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 13 .73 Total . . . . . . . . . 1,790 State Representative District 93 (VOTE FOR) 1 (WITH 10 OF 10 PRECINCTS COUNTED) Mike Vondran . . . . . . . . . 1,632 99.03 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 16 .97 Total . . . . . . . . . 1,648 State Representative District 94 (VOTE FOR) 1 (WITH 12 OF 12 PRECINCTS COUNTED) Gary M. Mohr . . . . . . . . . 2,499 99.56 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 .44 Total . . . . . . . . . 2,510 State Representative District 97 (VOTE FOR) 1 (WITH 8 OF 8 PRECINCTS COUNTED) Norlin Mommsen. . . . . . . . . 960 99.69 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 .31 Total . . . . . . . . . 963 County Board of Supervisors (VOTE FOR) 2 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Ken Beck. . . . . . . . . . . 7,715 50.23 Tony G. Knobbe. . . . . . . . . 7,524 48.98 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 121 .79 Total . . . . . . . . . 15,360 County Auditor (VOTE FOR) 1 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) WRITE-IN. . . . . . . . . . . 590 100.00 Total . . . . . . . . . 590 County Sheriff (VOTE FOR) 1 (WITH 63 OF 63 PRECINCTS COUNTED) Tim Lane. . . . . . . . . . . 8,769 99.44 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 49 .56 Total . . . . . . . . . 8,818