Playcrafters Barn Theatre will hold performances of Agatha Christie's, "Witness for the Prosecution," on Labor Day weekend.

Performances will take place at 7:30 p.m. Friday-Saturday and 3 p.m. Sunday-Monday at the Barn Theatre in Moline.

Leonard Vole stands accused of murdering a rich widow. The stakes are high with shocking witness testimony, impassioned outbursts from the dock and a young man's desperate fight to escape the hangman's noose. This suspenseful thriller will keep audiences guessing until the very end.

Doors open one hour prior to the show for this production, rated PG. All seating is general admission. $15, $13 for military and senior citizens. Tickets are available at www.playcrafters.com, by calling 309-762-0330 or at the door, if still available.

