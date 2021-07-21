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Births for Wednesday, July 21, 2021
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topical

Births for Wednesday, July 21, 2021

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Kachell Phillips and Bryce Hambric, Moline; girl, Monday, July 12.

Kalyn and Patrick Kolls, Milan; boy, Tuesday, July 13.

Katie Helmers and Joseph Dare, Rock Island; boy, Wednesday, July 14.

Amber and Zach Frick, Aledo; girl, Wednesday, July 14.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Justine and Marcell Kirk, Davenport; girl, Thursday, July 15.

Mary Roberts and Ricardo Rangel, Bettendorf; girl, Friday, July 16.

Jaimie and Jamie Fuller, Moline; boy, Friday, July 16.

Brittany De Boever and Drake Coy, Eldridge; boy, Saturday, July 17.

Jennifer and Cory Munger, Blue Grass; girl, Saturday, July 17

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