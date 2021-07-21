Births for Wednesday, July 21, 2021

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Kachell Phillips and Bryce Hambric, Moline; girl, Monday, July 12.
Kalyn and Patrick Kolls, Milan; boy, Tuesday, July 13.
Katie Helmers and Joseph Dare, Rock Island; boy, Wednesday, July 14.
Amber and Zach Frick, Aledo; girl, Wednesday, July 14.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Justine and Marcell Kirk, Davenport; girl, Thursday, July 15.
Mary Roberts and Ricardo Rangel, Bettendorf; girl, Friday, July 16.
Jaimie and Jamie Fuller, Moline; boy, Friday, July 16.
Brittany De Boever and Drake Coy, Eldridge; boy, Saturday, July 17.
Jennifer and Cory Munger, Blue Grass; girl, Saturday, July 17