Q-C area high school results from Monday, Dec. 2

Girls basketball
Monday's scores
MAC
Davenport Central 52, Burlington 26
Iowa area
Louisa-Muscatine 56, Wilton 50
Illinois area
Fulton 48, Ridgewood 37
Henry 46, Galva 31
Knoxville 36, Sherrard 35
Mercer County 47, Orion 19
Davenport Central 52, Burlington 26
Davenport Central -- Acoriana Lard 2 3-3 2 8, Aliiyha Morgan 4 3-4 1 11, Sydney George 2 0-0 0 4, Aniah Smith 3 3-4 2 10, Kaitlin Carr 1 0-2 0 2, Adriuna Mayfield 3 3-6 1 11, Brieynna Clark 0 2-4 2 2, Brynn Davis 0 2-2 3 2, Nanyiah Wilson 1 0-3 5 2. Totals 15 16-28 16 52
Burlington -- Brie Porter 1 2-5 5 4, Ari Baylark 2 0-0 4 4, Bailey Wiemann 0 0-2 4 0, MacKenzie Kerns 2 0-0 3 6, Alexa Sandard 3 0-2 5 8, Angel Baylark 2 0-0 1 4, Ella Schroeder 0 0-0 0 0, Sophia Treader 0 0-0 0 0, MacKenzie Blythe 0 0-0 1 0, Yarexia Molina 0 0-0 0 0. Totals 10 2-9 22 26
Davenport Central;13;9;17;13;--;52
Burlington;2;10;8;6;--;26
3-point goals -- Davenport Central 4 (Mayfield 2, Lard, Smith); Burlington 4 (Kerns 2, Sandard 2). Fouled out -- Davenport Central (Wilson); Burlington (Porter, Sandard)
Sophomore: Davenport Central 46, Burlington 12
Mercer County 47, Orion 19
MERCER COUNTY -- Hucke 0 0-0 2 0, Harrison 3 0-0 3 7, Cuellar 1 0-0 2 3, Stineman 8 3-4 0 19, Cox 0 0-0 1 0, Lucas 2 0-0 4 4, Sedam 5 4-4 3 14. Totals: 19 7-8 15 47.
ORION -- Abbott 0 0-2 1 0, Lillibridge 0 3-5 1 3, Bowling 0 0-0 4 0, Filler 1 2-2 0 4, James 0 2-3 1 2, Bollinger 0 0-0 2 0, O. Farwell 2 0-0 0 4, C. Farwell 3 0-0 1 6. Totals: 6 7-12 10 19.
Mercer County;13;15;9;0;—;47
Orion;4;3;10;2;—;19
3-point goals -- Mercer County 2 (Harrison, Cuellar). Records -- Mercer County 5-3, Orion 2-4.
Knoxville 36, Sherrard 35
KNOXVILLE -- Stearns 4-11 4-5 1 3 14, Grady 5-14 0-0 1 1 13, Luptak 0-1 1-2 0 1 1, Tuthill 1-5 1-2 0 3 3, Jones 0-6 3-4 2 9 3, Rader 0-0 0-0 1 3 0, Jefferson 1-4 0-2 2 11 2. Totals: 11-41 9-15 7 35 36.
SHERRARD -- Minch 0-0 0-0 1 1 0, Hofmann 3-3 0-0 2 3 6, Barber 3-13 0-0 2 1 8, Adamson 3-11 1-2 0 2 10, Frere 0-0 0-0 1 0 0, McMillin 1-3 1-2 1 1 3, Maring 0-2 0-0 0 0 0, Whitsell 4-5 0-0 3 8 8, Yudis 0-0 0-0 1 0 0. Totals: 14-37 2-4 11 19 35.
Knoxville;11;11;7;7;—;36
Sherrard;8;6;11;10;—;35
3-point goals -- Knoxville 5-14 (Stearns 2-5, Grady 3-9), Sherrard 5-21 (Adamson 3-10, Barber 2-8, Maring 0-2, McMillin 0-1).
Louisa-Muscatine 56, Wilton 50
Wilton -- Emi Coss 0 2-2 0 2, Lexi Walker 3 0-0 1 6, Mallory Lange 0 0-3 5 0, Justine Meyer 1 2-4 5 4, Ella Caffrey 1 1-4 5 3, Peyton Souhrada 3 0-0 4 8, Payton Ganzer 2 0-2 5 4, Kelsey Drake 8 4-10 3 20, Taylor Garvin 1 1-2 4 3. Totals 19 10-27 32 50
Louisa-Muscatine -- McKenna Hohenadel 2 4-10 4 8, Emilee Truitt 0 0-0 0 0, Hanna McConnaha 2 1-2 2 5, Abbie Kinsley 0 0-0 3 0, Laken Werner 0 1-2 4 1, Hailey Sanders 6 2-5 3 14, Kylee Sanders 8 10-21 3 26, Raegan Downing 0 2-4 2 2, Destiny Miller 0 0-1 4 0, Joslin Crumly 0 0-0 0 0. Totals 18 20-45 26 56
Wilton;13;7;17;13;--;50
Louisa-Muscatine;9;14;9;24;--;56
3-point goals -- Wilton 2 (Peyton Souhrada 2). Fouled out -- Wilton (Mallory Lange, Justine Meyer, Ella Caffrey, Payton Ganzer)
Boys basketball
Monday's scores
Iowa area
Wilton 55, Louisa-Muscatine 51 (OT)
Girls bowling
United Township 1923, Kewanee 1417
High game — Ashlyn Burkeybile, United Township, 223.
High series (two games) — Burkeybile, UT, 427.
United Township — Regina Harmening 169-177—346, Nan Li 154-136—290, Alexis Friend 106-178—284, Kiera Henderson 103-164—267, Alyssa Rasso 154-155—309, Burkeybile 223-204—427.
Kewanee — Tessa Rodgers 93-155—248, Thalia Padilla 104-135—239, Alex Henderson 97-77—174, Katelyn Witte 96-118—214, Aspen Scwickerath 110-154—264, Mya Mirocha 130-148—278.