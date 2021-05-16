Cornbelt 24-hour Race
At Eldridge
1. Jessica Stanford, 52, Draper, Utah 110.64 miles; 2. Bonnie Busch, 63, Bettendorf 104.63; 3. Adam Page, 37, Davenport 100.02; 4. Randy Ellis, 69, Sapulpa, Okla. 92.71; 5. Ty Kleiner, 49, Dubuque 87.64; 6. Edward Dyck, 39, O’Fallon, Mo. 75.01; 7. Edward Rousseau, 81, Park Rapids, Minn. 73.06; 8. Jake Taylor, 44, Bettendorf 70.72; 9. Aaron Riley, 39, Cedar Falls 70.21; 10. Joe Winch, 65, Logansport, Ind. 66.17; 11. Kyle Dietz, 35, Davenport 64.66; 12. (tie) Erin Gehn, 30, Rock Island 62.38; 12. (tie) Diane Hatfield, 57, Rio, Ill. 62.38; 12. (tie) Cindy Heisdorffer, 63, Davenport 62.38; 15. Scott Hoag, 74, DeWitt 54.32; 16. Jim Fiste, 79, Cedarburg, Wis. 52.10; 17. Shellie Krotz, 55, Kalona, Iowa 41.42; 18. Michael Aguilar, 61, Leander, Texas 31.57; 19. Dick Hogan, 74, Urbandale, Iowa 15.41; 20. Lonny Cale, 60, Argyle, Iowa 10.61